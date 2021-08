Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre Les visages de Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Palais Ducal de Nevers, le vendredi 27 août à 10:30

Elie a-t-il fait une journée d’intégration en débutant ses études à l’université de Strasbourg ? Nous l’ignorons. En revanche, la fin de son cursus a été marquée, comme pour tout fils de bonne famille, par un voyage de découverte : « le grand tour ». Empruntant la Loire, « l’autoroute » du 17e siècle, il arrive à Nevers, s’installe à l’Auberge du Loup et visite la ville en compagnie d’un guide. Faites comme lui !!!

7€/3,5€ – sur inscription – masque et pass sanitaire

2021-08-27T10:30:00 2021-08-27T12:00:00

