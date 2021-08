Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre Les visages de Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Palais Ducal de Nevers, le lundi 16 août à 10:30

Introduite devant la matériauthèque de l’Espace Patrimoine, cette visite se poursuit dans la ville pour découvir la mise en oeuvre de ce décor dans les monuments de Nevers.

7€/3,5€ – sur insciption – pass sanitaire et masque obligatoire

La mosaïque, peinture pour l'éternité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T10:30:00 2021-08-16T12:00:00

