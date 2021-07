Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers, Nièvre Les visages de Nevers Palais Ducal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Les visages de Nevers Palais Ducal de Nevers, 2 août 2021-2 août 2021, Nevers. Les visages de Nevers

Palais Ducal de Nevers, le lundi 2 août à 10:30

Jean a deux amours dans sa vie : la Loire (c’est normal, il est marinier !) et la Catherine, sa fiancée. Aujourd’hui, il doit aller au port de Médine où il travaille… quand il y a du travail car nous sommes en pleine Révolution ! Demain, on lui a confié une grande mission… mais de quoi s’agit-il ? et aura-t-il le temps de traverser le fleuve pour conter fleurette à sa promise ?

7€/3,5€ – Sur inscription

Sur les pas de Jean Saint-Eloy, marinier en 1793 Palais Ducal de Nevers Palais ducal nevers Nevers Monastère de la Visitation Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T10:30:00 2021-08-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Palais Ducal de Nevers Adresse Palais ducal nevers Ville Nevers lieuville Palais Ducal de Nevers Nevers