LES VIRTUOSES ESPACE JEAN GABIN – CHAPONNAY Chaponnay, vendredi 5 avril 2024.

Un spectacle unique en son genre, mêlant les univers de la musique classique, de la magie et de la comédie à la Chaplin. Un combiné d’humour et de virtuosité. Une intensité et une énergie communicative de chaque instant.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:30

ESPACE JEAN GABIN – CHAPONNAY RUE DU STADE 69970 Chaponnay 69