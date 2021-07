Les Virevoltés : Les 3 tess « Les 3 tess » à Truttemer le Grand Vire Normandie, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vire Normandie.

Les Virevoltés : Les 3 tess « Les 3 tess » à Truttemer le Grand 2021-07-08 – 2021-07-08 Truttemer le Grand Le Bourg

Vire Normandie Calvados

Un spectacle qui fait le plein de bonne humeur ! C’est ce que nous propose le trio « Les 3 tes » à 20h30 en interprétant les chansons qui bercèrent la jeunesse des anciens et toujours celle des enfants d’aujourd’hui. Se laissant régulièrement aller à des débordements chorégraphiques et vocaux qui déclencheront l’hilarité du public qui repartira le sourire aux lèvres et des airs plein la tête.

