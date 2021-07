Les Virevoltés : Joseph K « Les contre visites guidées par Jérôme Poulain » à Vire Vire Normandie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vire Normandie.

Vire Normandie Calvados Vire Normandie

Un peu de vrai, beaucoup de faux, avec « les contre-visites guidées par Jérôme Poulain » vous ne verrez plus jamais votre ville comme avant ! Rendez-vous au musée de Vire à 15h30 pour une « contre » visite, Jérôme Poulain et Monsieur Hervé réécrivent la mémoire des villes, des musées, des châteaux, des rues, des caves…Au cours d’un parcours aux mille senteurs, ces deux guides tout terrain mettent en lumière le patrimoine historique, ils s’intéressent à la petite histoire, ce que l’on a oublié, ce dont on ne veut surtout pas se rappeler et tout ce que l’on ne savait même pas.

contact@lesvirevoltes.org https://www.lesvirevoltes.org/

