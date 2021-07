Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Les Virevoltés : Joseph K « Les contre visites guidées par Jérôme Poulain » à Vire Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Les Virevoltés : Joseph K « Les contre visites guidées par Jérôme Poulain » à Vire Vire Normandie, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vire Normandie. Les Virevoltés : Joseph K « Les contre visites guidées par Jérôme Poulain » à Vire 2021-07-03 – 2021-07-03 Vire Musée de Vire

Vire Normandie Calvados Un peu de vrai, beaucoup de faux, avec « les contre-visites guidées par Jérôme Poulain » vous ne verrez plus jamais votre ville comme avant ! Rendez-vous au musée de Vire à 15h30 pour une « contre » visite, Jérôme Poulain et Monsieur Hervé réécrivent la… dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Étiquettes évènement : Autres Lieu Vire Normandie Adresse Vire Musée de Vire Ville Vire Normandie lieuville 48.83588#-0.88829