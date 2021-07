Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Les Virevoltés : Iziago « Eugène Ouiski » à Saint Germain de Tallevende Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Les Virevoltés : Iziago « Eugène Ouiski » à Saint Germain de Tallevende Vire Normandie, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Vire Normandie. Les Virevoltés : Iziago « Eugène Ouiski » à Saint Germain de Tallevende 2021-07-07 – 2021-07-07 Saint Germain de Tallevende Ecole de Saint Germain de Tallevende

Venez découvrir le spectacle de cirque acrobatique d'Iziago Productions à l'école de Saint Germain de Tallevende à 17h30. Un spectacle musical et burlesque vous attend pour une durée de 50 minutes.

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Étiquettes évènement : Autres Lieu Vire Normandie Adresse Saint Germain de Tallevende Ecole de Saint Germain de Tallevende Ville Vire Normandie lieuville 48.80134#-0.9004