Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Les Virevoltés : Galapiat cirque « La brise de la Pastille » à Vire Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Les Virevoltés : Galapiat cirque « La brise de la Pastille » à Vire Vire Normandie, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Vire Normandie. Les Virevoltés : Galapiat cirque « La brise de la Pastille » à Vire 2021-07-02 – 2021-07-02

Vire Normandie Calvados Spectacle tout public de 45 min « La brise de la Pastille » Accompagné par un musicien à l’univers sonore bien trempé et aux pieds sur terre, un clown tendre et rock’n roll lui s’envoie en l’air, prend de la hauteur avec des paroles qui questionneraient la vie sur terre. Effrayé par le brouhaha du monde, il essaie, là-haut, de mettre un pied devant l’autre. Musicien? Acrobate? Philosophe? Il est surtout…perché. Spectacle tout public de 45 min « La brise de la Pastille » Accompagné par un musicien à l’univers sonore bien trempé et aux pieds sur terre, un clown tendre et rock’n roll lui s’envoie en l’air, prend de la hauteur avec des paroles qui… Spectacle tout public de 45 min « La brise de la Pastille » Accompagné par un musicien à l’univers sonore bien trempé et aux pieds sur terre, un clown tendre et rock’n roll lui s’envoie en l’air, prend de la hauteur avec des paroles qui questionneraient la vie sur terre. Effrayé par le brouhaha du monde, il essaie, là-haut, de mettre un pied devant l’autre. Musicien? Acrobate? Philosophe? Il est surtout…perché. dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Étiquettes évènement : Autres Lieu Vire Normandie Adresse Ville Vire Normandie lieuville 48.83098#-0.885