Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Les Virevoltés : Collectif PourquoiPas « La volonté des cuisses » à Truttemer le grand Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Les Virevoltés : Collectif PourquoiPas « La volonté des cuisses » à Truttemer le grand Vire Normandie, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vire Normandie. Les Virevoltés : Collectif PourquoiPas « La volonté des cuisses » à Truttemer le grand 2021-07-08 – 2021-07-08 Truttemer le Grand Le bourg

Vire Normandie Calvados Spectacle de rue du collectif PourquoiPas à Truttemer le grand. À 18h30, venez observer quatre artistes de cirque qui voltigent, jonglent, chutes et d’autres acrobaties qui en font un spectacle vivant ! Spectacle de rue du collectif PourquoiPas à Truttemer le grand. À 18h30, venez observer quatre artistes de cirque qui voltigent, jonglent, chutes et d’autres acrobaties qui en font un spectacle vivant ! Spectacle de rue du collectif PourquoiPas à Truttemer le grand. À 18h30, venez observer quatre artistes de cirque qui voltigent, jonglent, chutes et d’autres acrobaties qui en font un spectacle vivant ! dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Étiquettes évènement : Autres Lieu Vire Normandie Adresse Truttemer le Grand Le bourg Ville Vire Normandie lieuville 48.78112#-0.81876