Vire Normandie Vire Normandie Calvados, Vire Normandie Les Virevoltés : Cie du BruitQuiCourt « Amphitryon » à Vire Vire Normandie Vire Normandie Catégories d’évènement: Calvados

Vire Normandie

Les Virevoltés : Cie du BruitQuiCourt « Amphitryon » à Vire Vire Normandie, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Vire Normandie. Les Virevoltés : Cie du BruitQuiCourt « Amphitryon » à Vire 2021-07-02 – 2021-07-02 Vire La Menuiserie

Vire Normandie Calvados Spectacle burlesque de 60 min « Amphitryon » vous donne rendez-vous à 21h30 à La Menuiserie à Vire. Cette adaptation très personnelle et burlesque vous fera découvrir le mythe d’Amphitryon, après un échec cuisant de sa dernière production, un metteur en scène décide de sauver ce qui peut être sauvé en assumant seul la représentation de la pièce avec tous les risques que cela comporte. L’histoire d’Amphitryon est celle des humains trompés par ces « dieux » du pouvoir qui aiment en abuser de façon ostentatoire et en toute impunité. Spectacle burlesque de 60 min « Amphitryon » vous donne rendez-vous à 21h30 à La Menuiserie à Vire. Cette adaptation très personnelle et burlesque vous fera découvrir le mythe d’Amphitryon, après un échec cuisant de sa dernière production, un metteur… Spectacle burlesque de 60 min « Amphitryon » vous donne rendez-vous à 21h30 à La Menuiserie à Vire. Cette adaptation très personnelle et burlesque vous fera découvrir le mythe d’Amphitryon, après un échec cuisant de sa dernière production, un metteur en scène décide de sauver ce qui peut être sauvé en assumant seul la représentation de la pièce avec tous les risques que cela comporte. L’histoire d’Amphitryon est celle des humains trompés par ces « dieux » du pouvoir qui aiment en abuser de façon ostentatoire et en toute impunité. dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Vire Normandie Étiquettes évènement : Autres Lieu Vire Normandie Adresse Vire La Menuiserie Ville Vire Normandie lieuville 48.83099#-0.88497