Les Virevoltés : Chicken Street « POILU, purée de guerre » à Roullours Vire Normandie, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Vire Normandie.

Les Virevoltés : Chicken Street « POILU, purée de guerre » à Roullours 2021-07-06 – 2021-07-06 Roullours Le bourg

Vire Normandie Calvados

Venez assister au spectacle de la compagnie Chicken Street à 18h30 à Roullours. Pendant 45 minutes du son, des lumières, de véritables éclaboussures d’amidon avec des explosions, de la chair déchiquetée, des vrais morts et de vraies patates ! La compagnie mêle écriture, jeu physique et théâtre d’objets pour une expérience sensible, explosive et décapante.

dernière mise à jour : 2021-05-27 par