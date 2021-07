Mont-Dore Mont-Dore Mont-Dore, Puy-de-Dôme Les Virées du Sancy : La Virée des Bains et Potins Mont-Dore Mont-Dore Catégories d’évènement: Mont-Dore

Puy-de-Dôme

Les Virées du Sancy : La Virée des Bains et Potins Mont-Dore, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Mont-Dore. Les Virées du Sancy : La Virée des Bains et Potins 2021-07-15 16:00:00 – 2021-07-15 18:00:00 Bureau de tourisme du Mont-Dore Avenue de la Libération

Mont-Dore Puy-de-Dôme Mont-Dore EUR La Virée Bains et Potins au Mont-Dore : une visite décalée de la ville qui nous plonge à la Belle Epoque ! Suivez la journée d’un curiste haut en couleurs ! accueil-otsancy@sancy.com +33 4 73 65 20 21 http://www.virees-du-sancy.com/ dernière mise à jour : 2021-07-08 par Office de Tourisme du Massif du Sancy

Détails Catégories d’évènement: Mont-Dore, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Mont-Dore Adresse Bureau de tourisme du Mont-Dore Avenue de la Libération Ville Mont-Dore lieuville 45.57498#2.80927