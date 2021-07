Louzes Louzes Louzes, Sarthe LES VIRÉES DE L’OT – LES MARMOTS EN VADROUILLE ! Louzes Louzes Catégories d’évènement: Louzes

Louzes Sarthe Louzes EUR 2 2 A partir de 11h : jeux en bois, découverte du Belvédère de Perseigne. Pique-nique (non fourni).

À 13h30, notre animatrice vous emmène en famille à la découverte des secrets de la forêt. RDV à partir de 11h au Belvédère de Perseigne.

Tarif 2€ par enfant, gratuit pour les accompagnateurs (les enfants doivent obligatoirement être avec un adulte).

