Suizy-le-Franc Marne Suizy-le-Franc Depuis plus de 30 ans, les Virades de l’Espoir sont organisées au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Le dimanche 26 septembre 2021, participez à cet évènement solidaire organisé au coeur des Paysages de la Champagne à Suizy-le-Franc par l’Association “Vallée du Surmelin”. Au programme de la journée :

– 3 parcours pédestres proposés : 5, 10 et 15 km

– un parcours VTT de 35 km

– Barbecue, frites, pâtisseries & buvette (Pass sanitaire demandé) Départs Place de la Mairie à partir de 9h00 Renseignements auprès de l’Association “Vallée du Surmelin” au 06.30.85.04.44ou par mail à chantaltoubart@gmail.com. chantaltoubart@gmail.com dernière mise à jour : 2021-09-16 par

