Les Virades de l’Espoir St Lyphard Complexe sportif de la Vinière, 26 septembre 2021, St lyphard.

Les Virades de l’Espoir St Lyphard

Complexe sportif de la Vinière, le dimanche 26 septembre à 08:30

Randonnées caritatives prévues toute la matinée : randonnées pédestres (nouveaux circuits) avec ravitaillement et randonnées VTC ou VTT (nouveaux circuits) avec ravitaillement. **RANDOS PEDESTRES** – Nouveaux circuits (avec ravitaillement) 14kms (9H / 9H30) Circuits fléchés et guidés avec départs échelonnés 10 kms (9H30 / 10H) « Landes – Brière et Petits ports »: Unmoment sympa ou il fait bon flâner. Dans la campagne lyphardaise et en bordure du marais, vous pourrez vous détendre, observer faune et flore de l’instant, admirer les petits ports briérons. 5 kms (10H30 / 11H) « Butinage…en famille » En bordure du mystérieux marais de Brière au rythme de petits pas, poussettes et petits bouts, accompagnés de maman et/ou papa, butineront de fleurs en roseaux, de quoi permettre à tous de découvrir le plaisir de la marche **RANDOS VTC ou VTT -** Nouveau circuit (avec ravitaillement) 20kms (10H / 10H30) Circuits guidés avec départs échelonnés « Landes et Brière » .Rando à la rencontre des chemins, sentiers, forêts et roseaux, ballade agréable dans la campagne, passage le long de la Briere, Il fleure bon la nature de pédaler dans une ambiance très conviviale. **Chaque participant doit respecter les mesures sanitaires qui seront affichées !** – Inscriptions : avant chaque randonnée avec remise du bulletin et versement du montant total des dons. – CHAQUE PARTICIPANT EST COUVERT PAR SA PROPRE ASSURANCE ET DOIT RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE – Casque obligatoire pour les – de 12 ans

Complexe sportif de la Vinière La Vinière 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T08:30:00 2021-09-26T13:00:00