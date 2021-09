Grazac Grazac Grazac, Haute-Loire Les Virades de l’Espoir – randonnées pédestres Grazac Grazac Catégories d’évènement: Grazac

Haute-Loire

Les Virades de l’Espoir – randonnées pédestres Grazac, 26 septembre 2021, Grazac. Les Virades de l’Espoir – randonnées pédestres 2021-09-26 – 2021-09-26 le Bourg – Gymnsase Centre Animations Sportives et Culturelles

Grazac Haute-Loire Grazac Participez et soutenez l’action “vaincre la mucoviscidose” : 3 nouveaux circuits balisés – 6 – 13 et 19 kms.

Dans le respect des règles sanitaires, prévoir son gobelet pour les ravitaillements.

Tombola, stand maquillage enfants, vente objets mucoviscidose +33 6 37 45 86 71 dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Grazac, Haute-Loire Autres Lieu Grazac Adresse le Bourg - Gymnsase Centre Animations Sportives et Culturelles Ville Grazac lieuville 45.18867#4.18348