Les Virades de l’Espoir Moëlan-sur-Mer, 26 septembre 2021, Moëlan-sur-Mer.

Les Virades de l’Espoir 2021-09-26 08:00:00 – 2021-09-26 13:00:00 Place Lindenfels Chapelle Saint-Philibert

Moëlan-sur-Mer Finistère Moëlan-sur-Mer

– Parcours de course à pieds délocalisée du site habituel. 2 parcours: 6,5 km et 12,5 km en bord de mer.

Départs libres et échelonnés de 8h30 à 10h15. Inscriptions sur place. Participation : 5€

– Course d’orientation, de 9h à 13h à la chapelle Saint-Philibert. Participation : 5€ pour les plus de 10 ans. Départs libres. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

– Parcours familial animé 2 km. Clown, musique, pêche à la ligne, combat de nerfs, parcours du combattant, jeux géants en bois, cercle celtique de Moëlan etc… égaieront votre parcours. Un petit ‘kit du viradeur” sera remis à chaque participant inscrit!

Départs libres et échelonnés de 9h à 10h30. Inscriptions et départs de la chapelle Saint-Philibert. Participation : 5€

– Marche de 12 km au départ de la chapelle Saint-Philibert. Départs libres et échelonnés entre 8h et 10h30. Participation : 5€

La collation des participants est offerte par Paysan Breton.

DONS possibles sur place ou sur ce lien https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/le-defi-de-zelie

blandinegautrin@yahoo.fr https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/le-defi-de-zelie

