**PROGRAMME** : 8h30 Rando cycliste (Rieumes Cyclotourisme) 9h Rando Quad (Bérat quad 31) 9h Rando pédestre 5 et 10 km (Rando Rieumes en Savès) Nouveauté de 9h à 12h Course d’orientation (TOAC Orientation) départs échelonnés, tout niveau, seul ou en équipe – lieu-dit Beaupuy (route de Samatan) A partir de 10h Lavage de voitures Présentation véhicules et matériel de pompiers (Sapeurs pompiers de Rieumes) Ferme pédagogique Promenades à dos d’âne (Les ânes de Plagnole) A partir de 12h Apéritif bandas (Los Diablos) Repas : jambon / melon rougail saucisse / riz Chou / compoté de poires / chantilly Tarif 10€ (entièrement confectionné par Lucas Brousset Restaurant Les Palmiers) – Apportez vos couverts Sur réservation uniquement avant le 23 septembre 06 87 13 79 80 / 06 79 84 53 04 / 06 24 83 01 17 14h30 Spectacle jeune public 14h30 Rando VTT (Rieumes Cyclotourisme) 14h30 Concours de pétanque doublettes 16h Manoeuvre de pompiers (Sapeurs pompiers de Rieumes) 17h30 Tirage de la tombola 18h Lacher de bulles (avec la participation des Baba Boums Batucada du DHMP de l’AJH)

Pass sanitaire obligatoire

Participez à l'évènement festif et solidaire contre la mucoviscidose!

2021-09-25T08:30:00 2021-09-25T19:00:00

