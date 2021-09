Les virades de l’espoir – 15e édition Oloron-Sainte-Marie, 26 septembre 2021, Oloron-Sainte-Marie.

Les virades de l’espoir – 15e édition 2021-09-26 07:30:00 – 2021-09-26 Stade Route de Saint-Pée

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie

5 5 EUR Marches au départ du stade : marche audax 25km-7h30 ; marche 9km-9h45 / 6km-10h30 / 1,5km-11h15

Marche nordique 11km-9h40 adultes

Trail au départ du stade : course 16km-9h30 / marche 16km-9h35

Course parents-enfants au départ du stade : 11h30

Marches au départ des villages :

– Départ mairie de Buzy – 7h30 / mairie d’Ogeu – 8h30 / Salle des fêtes d’Herrère – 9h45 / école d’Escou – 10h10 / école d’Escout – 10h30 / foyer de Précilhon – 11h10 (arrivées au stade d’Oloron)

– Départ Fronton d’Esquiüle – 9h30

– Départ aire de repos de Féas – 9h30

– Départ école de Ledeuix – 9h15

-Départ Orin : 9h randonnée pédestre 12km, VTC famille 33km / 9h45 : randonnée pédestre 7 km (arrivée Orin)

VTT au départ du stade : 8h30 – 50 km (800 D+) ; 40 km (650 D+)

Parcours découverte et famille 17km (120 D+)

Véloroute au départ du stade : 9h30 – 70 km et 34 km

Possibilité de restauration sur place.

+33 6 08 67 62 35

