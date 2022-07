« Les Violons de France » Collonges-la-Rouge Collonges-la-Rouge Catégorie d’évènement: Collonges-la-Rouge

2022-07-24 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-24 Place de l’église Corrèze Collonges-la-Rouge Les Quatre Saisons de Vivaldi – Ave Maria de Schubert et de Gounod

Adagio d’Albinoni – Le Canon de Pachelbel – Jésus, que ma joie demeure de Bach. En l’église de Collonges la Rouge aura lieu un concert, avec l’orchestre « les violons de France ».

Billets en vente dans tous nos bureaux, à la FNAC et 1 heure avant le concert à l'église.



