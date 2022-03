Les violoncellistes français II – Beethoven Aix-en-Provence, 20 avril 2022, Aix-en-Provence.

Les violoncellistes français II – Beethoven Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

2022-04-20 – 2022-04-20 Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

13 45 Ses cinq Sonates, composées entre 1796 et 1815, constituent les premières pierres d’un répertoire romantique, retraçant toute l’évolution stylistique du créateur, des tendances légères et virtuoses du style classique jusqu’aux sonorités expressives de la maturité. Accompagnés par les pianistes Jérôme Ducros et Guillaume Bellom, les six solistes donnent tout leur éclat à ces sonates.



Ludwig van Beethoven (1770-1827) :

● Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en fa majeur, op. 5 n° 1

● Sonate pour violoncelle et piano n° 2 en sol mineur, op. 5 n° 2

● Sonate pour violoncelle et piano n° 3 en la majeur, op. 69

● Sonate pour violoncelle et piano n° 4 en ut majeur, op. 102 n° 1

● Sonate pour violoncelle et piano n° 5 en ré majeur, op. 102 n° 2.

Pour le second récital consacré au violoncelle, cinq des plus grands interprètes français : Marc Coppey, Ophélie Gaillard, Anne Gastinel, Jérôme Pernoo et Xavier Phillips donnent rendez-vous autour d’une intégrale Beethoven

Ses cinq Sonates, composées entre 1796 et 1815, constituent les premières pierres d’un répertoire romantique, retraçant toute l’évolution stylistique du créateur, des tendances légères et virtuoses du style classique jusqu’aux sonorités expressives de la maturité. Accompagnés par les pianistes Jérôme Ducros et Guillaume Bellom, les six solistes donnent tout leur éclat à ces sonates.



Ludwig van Beethoven (1770-1827) :

● Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en fa majeur, op. 5 n° 1

● Sonate pour violoncelle et piano n° 2 en sol mineur, op. 5 n° 2

● Sonate pour violoncelle et piano n° 3 en la majeur, op. 69

● Sonate pour violoncelle et piano n° 4 en ut majeur, op. 102 n° 1

● Sonate pour violoncelle et piano n° 5 en ré majeur, op. 102 n° 2.

Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-02-16 par