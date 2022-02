Les violoncellistes français I – Bach Aix-en-Provence, 18 avril 2022, Aix-en-Provence.

Les violoncellistes français I – Bach Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence

2022-04-18 16:00:00 16:00:00 – 2022-04-18 Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

10 45 Remises au goût du jour par Pablo Casals, les six partitions – rarement jouées en intégralité – sont entrées dans le panthéon de l’instrument. Avec une virtuosité sans pareille, le Kantor de Leipzig offre à cet instrument une écriture quasi polyphonique qui fait toute la richesse de ces œuvres.

Les plus grands violoncellistes français, Emmanuelle Bertrand, Marc Coppey, Ophélie Gaillard, Anne Gastinel, Jérôme Pernoo et Xavier Phillips, communient autour de ces monuments intimistes, composés d’une succession de pièces en forme de danses.



Johann Sebastian Bach (1685-1750) :

● Six Suites pour violoncelle seul, BWV 1007-1012

Sommet de la musique instrumentale de Johann Sebastian Bach, les Suites constituent aujourd’hui le graal des violoncellistes.

http://www.festivalpaques.com/

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence

