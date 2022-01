Les Vinyl’iziks 2022 – Foire aux disques à Saint-Quentin Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Les Vinyl'iziks 2022 – Foire aux disques à Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Pour les personnes souhaitant exposer, n’hésitez-pas à contacter l’association les Elysiks : leselysiks@gmail.com. leselyziks@gmail.com http://www.leselyziks.fr/ Les Vinyl’iziks sont de retour pour notre plus grand plaisir!

La 6éme foire aux disques vinyles se tiendra le dimanche 27 mars de 10h à 18h au Palais des sports Pierre Ratte à Saint-Quentin.

Pour les personnes souhaitant exposer, n’hésitez-pas à contacter l’association les Elysiks : leselysiks@gmail.com. Unsplash

