Puimisson Puimisson Hérault, Puimisson LES VINS D’ANGES Puimisson Puimisson Catégories d’évènement: Hérault

Puimisson

LES VINS D’ANGES Puimisson, 22 octobre 2021, Puimisson. LES VINS D’ANGES 2021-10-22 – 2021-10-22

Puimisson Hérault Puimisson Le Comité des Fêtes de Puimisson, organise place Guillaume Durand le 22/10/2021 à partir de 19h, nombreux producteurs locaux, restauration rapide sur place, animé par la Pena.

Pass sanitaire demandé. Le Comité des Fêtes de Puimisson, organise place Guillaume Durand le 22/10/2021 à partir de 19h, nombreux producteurs locaux, restauration rapide sur place, animé par la Pena.

Pass sanitaire demandé. +33 4 67 36 69 00 Le Comité des Fêtes de Puimisson, organise place Guillaume Durand le 22/10/2021 à partir de 19h, nombreux producteurs locaux, restauration rapide sur place, animé par la Pena.

Pass sanitaire demandé. COMITE DES FETES dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Puimisson Autres Lieu Puimisson Adresse Ville Puimisson lieuville 43.4405#3.20706