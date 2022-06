Les Vins d’Alsace, tout un Univers, 17 juin 2022, .

Les Vins d’Alsace, tout un Univers

2022-06-17 11:00:00 – 2022-09-13

Nous vous proposons une visite de cave pour découvrir et comprendre notre vignoble millénaire et en constante évolution. Vous visiterez notre cave avec nos grands foudres en chêne et nous vous initierons aux grandes étapes de la vinification. Enfin, vous dégusterez plusieurs vins sélectionnés dans notre gamme pour appréhender la grande diversité de nos crus.

La visite a lieu les mardis et vendredis à 11h.

