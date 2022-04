Les Vindredis Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Les Vindredis Sancerre, 10 juin 2022, Sancerre.

2022-06-10 – 2022-06-10

En partenariat avec le syndicat des Crottins de Chavignol Chaque semaine, à l’occasion des Vindredis, un des 14 villages de l’appellation est mis à l’honneur à la Maison des Sancerre. info.maisonsancerre@gmail.com +33 2 48 54 11 35 https://maison-des-sancerre.com/ Tous les vendredis, de juin à août, les vignerons d’un des villages de l’appellation viennent à votre rencontre.

De 17h à 20h30, débutez votre week-end en dégustant leurs vins !

Programmation disponible sur : https://maison-des-sancerre.com/

Accès libre

Verre de dégustation à 5€

En partenariat avec le syndicat des Crottins de Chavignol ©MDS

Sancerre

