Bédarieux Hérault DOMAINE DE L’AMETLIER – LE PRADAL

Henri CROS

Dans le cadre du festival

“Les Vins’dredis”, soirée dégustation dédiée aux Vins IGP et découvertes culinaires.

Animation musicale. A 20h.

Infos et réservations : Office de tourisme Bédarieux Grand Orb 04 6 7 95 08 79 DOMAINE DE L’AMETLIER – LE PRADAL

