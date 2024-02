Les villes et paysages face au changement climatique Rives-en-Seine, samedi 16 mars 2024.

Les villes et paysages face au changement climatique Rives-en-Seine Seine-Maritime

La vallée de la Seine a beaucoup évolué au cours des derniers siècles. Cette transformation lente et

naturelle, ainsi que les aménagements humains, ont modifié et structuré le paysage tel qu’on peut l’observer aujourd’hui. Le changement climatique est un aspect supplémentaire qui vient s’ajouter à cela et aura des conséquences sur nos paysages et nos modes de vie.

Afin de mieux comprendre les enjeux actuels et à venir, trois spécialistes du Parc proposent d’aborder cette question Aurélie Lasnier, paysagiste, Clémentine Camus, hydrogéologue, et Clotilde de Zélicourt, urbaniste. Passé, présent et avenir seront ainsi évoqués lors d’une déambulation d’environ deux heures chacune.

Ce Rendez-vous du Parc, organisé en partenariat avec Chantiers Communs, sera poursuivi à 17h par la présentation de la résidence d’architecture qui a porté sur le patrimoine de la Reconstruction à Caudebec-en-Caux. Venez découvrir les propositions novatrices pour imaginer la vie en 2044 dans cette petite ville. Inscription obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 14:30:00

fin : 2024-03-16 16:30:00

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

L’événement Les villes et paysages face au changement climatique Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine