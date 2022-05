Les villégiatures des dames de la Cour à Montreuil Office de Tourisme de Versailles

Rêvez en parcourant les jardins des merveilleuses propriétés de Madame Elisabeth, la petite soeur de Louis XVI, ou de la comtesse de Provence… Découvrez qu’elles avaient pour voisines les filles du roi Louis XV, Diane de Polignac ou la comtesse de Marsan, et surtout le mode de vie qu’elles y menaient, entre promenade, correspondance, musique et parties de pêche ! Découvrez le charme des maisons de campagne des dames de la cour ! Aux portes de Versailles, plusieurs grandes dames choisirent au 18e siècle d’avoir une résidence de campagne… Office de Tourisme de Versailles 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T17:00:00 2022-07-01T18:30:00

Détails Autres Lieu Office de Tourisme de Versailles Adresse 1 bis rue du Jeu de Paume, 78000 Versailles lieuville Office de Tourisme de Versailles

