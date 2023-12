Les villas médicéennes à la Renaissance. Architecture, jardin, décors. École du Louvre Paris, 9 janvier 2024 19:00, Paris.

Du mardi 09 janvier 2024 au mardi 06 février 2024 :

mardi

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Découvrir des œuvres, des époques et des artistes, se laisser surprendre par des thèmes inattendus, des sujets d’exposition ou d’actualité ! Les cycles découverte proposent des cours magistraux sur des sujets thématiques d’archéologie et d’histoire de l’art. L’occasion de devenir auditeur libre et de découvrir l’École du Louvre et son enseignement.

Destinés au plus large public, les cycles Découverte de l’École du Louvre s’adressent à un large public avec cinq cours magistraux en amphithéâtre (également disponibles en ligne en replay) dispensés par les meilleurs spécialistes, conservateurs, universitaires, professionnels du patrimoine et chercheurs.

Ces cycles courts sont parfaits pour découvrir les enseignements de l’École du Louvre, enrichir sa culture générale sur des thématiques d’archéologie et d’histoire de l’art, et se donner les outils pour mieux comprendre et apprécier ses prochaines sorties au musée.

Thème du cours :

Les propos de Le Corbusier soulignent bien l’ambition de la villa : élever le quotidien au rang d’idéal. Ce cycle de cours se propose de revenir sur l’exemple le plus prestigieux, les villas médicéennes, inscrites sur les listes des biens culturels et naturels du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2013. Dans leurs résidences suburbaines ou de campagne, les Médicis ont en effet porté au plus haut niveau de sophistication la résurrection de la villa antique, dans un savant mélange de domestication d’une nature parfois sauvage et célébration de la culture humaniste.

Cette promenade en Toscane nous conduira sur les traces de cette illustre famille florentine, du père fondateur Cosme l’Ancien jusqu’aux duc et grands-ducs de Toscane, en passant par Laurent le Magnifique. Elle s’intéressera au contexte de résurgence des modèles des Anciens, et de la philosophie qui lui est attaché. L’architecture se fait alors de moins en moins défensive au profit d’un dialogue étroit et poétique avec le paysage environnant. Architecture, jardins et décors se mettent ainsi au diapason afin de faire de la villa un symbole brillant de la Renaissance italienne.

École du Louvre Palais du Louvre. Porte Jaujard. Place du Carrousel. 75001 Paris

