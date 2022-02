Les villas et autres curiosités de la Digue Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Hermanville-sur-Mer

Les villas et autres curiosités de la Digue Hermanville-sur-Mer, 8 avril 2022, Hermanville-sur-Mer. Les villas et autres curiosités de la Digue Place du Courbet Derrière le poste de secours Hermanville-sur-Mer

2022-04-08 10:00:00 – 2022-04-08 11:45:00 Place du Courbet Derrière le poste de secours

Hermanville-sur-Mer Calvados Hermanville-sur-Mer Cette visite vous fera découvrir l’histoire de la villégiature, de l’art nouveau et de l’urbanisation du front de mer à la fin du XIXe siècle à travers la découverte des villas d’Hermanville-sur-Mer.

Informations pratiques :Durée : environ 1h45Réservation obligatoire au 06 41 38 18 82 ou par mail à musartdit@gmail.com Cette visite vous fera découvrir l’histoire de la villégiature, de l’art nouveau et de l’urbanisation du front de mer à la fin du XIXe siècle à travers la découverte des villas… musartdit@gmail.com +33 6 41 38 18 82 https://musartdit.fr/ Cette visite vous fera découvrir l’histoire de la villégiature, de l’art nouveau et de l’urbanisation du front de mer à la fin du XIXe siècle à travers la découverte des villas d’Hermanville-sur-Mer.

Informations pratiques :Durée : environ 1h45Réservation obligatoire au 06 41 38 18 82 ou par mail à musartdit@gmail.com Place du Courbet Derrière le poste de secours Hermanville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse Place du Courbet Derrière le poste de secours Ville Hermanville-sur-Mer lieuville Place du Courbet Derrière le poste de secours Hermanville-sur-Mer Departement Calvados

Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermanville-sur-mer/

Les villas et autres curiosités de la Digue Hermanville-sur-Mer 2022-04-08 was last modified: by Les villas et autres curiosités de la Digue Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 8 avril 2022 Calvados Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer Calvados