2023-06-23 14:00:00 – 2023-06-23 16:00:00

Calvados Depuis le milieu du XIXe siècle la côte Normande est jalonnée par des stations balnéaires qui ont vu progressivement l’édification des villas où des architectes, de renommée nationale, ont mis en œuvre leurs prouesses techniques et innovantes.

Découvrez à l’occasion de cette visite quelques-unes des plus belles réalisations de la commune de Hermanville-sur-Mer.

Une visite conférence menée par Hélèna Thybert.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d'informations touristiques de Caen et Ouistreham.

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

