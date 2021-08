Le Touquet-Paris-Plage Phare de la Canche Le Touquet-Paris-Plage, Pas-de-Calais Les villas de la forêt racontent leur histoire Phare de la Canche Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’évènement: Le Touquet-Paris-Plage

LES VILLAS DE LA FORÊT RACONTENT LEUR HISTOIRE Bien nichées au milieu d’arbres parfois centenaires, les villas de la forêt sont construites dès la fin du XIXe siècle. Les connaissez-vous ? Chacune a son nom, chacune a son style, chacune a ses secrets bien gardés. Au cours de cette balade à vélo, un guide du patrimoine vous raconte leur histoire. Samedi à 10h (durée : 2h) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 | Prévoir un vélo | Départ : square Paul François Rivet, au pied du phare de la Canche | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Bien nichées au milieu d'arbres parfois centenaires, les villas de la forêt sont construites dès la fin du XIXe siècle. Phare de la Canche Allée des Mésanges, Le Touquet-Paris-Plage

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00

