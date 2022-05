Les villas de la Digue et autres curiosités Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer Catégories d’évènement: 14880

Hermanville-sur-Mer

Les villas de la Digue et autres curiosités Hermanville-sur-Mer, 4 juin 2022, Hermanville-sur-Mer. Les villas de la Digue et autres curiosités place du cuirassé courbet à l’arrière du poste de secours Hermanville-sur-Mer

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04 11:45:00 place du cuirassé courbet à l’arrière du poste de secours

Hermanville-sur-Mer 14880 Cette visite vous fera découvrir l’histoire de la villégiature, de l’art nouveau et de l’urbanisation du front de mer à la fin du XIXe siècle à travers la découverte des villas d’Hermanville-sur-Mer.

Gratuit pour les moins de 12 ans. Cette visite vous fera découvrir l’histoire de la villégiature, de l’art nouveau et de l’urbanisation du front de mer à la fin du XIXe siècle à travers la découverte des villas… Cette visite vous fera découvrir l’histoire de la villégiature, de l’art nouveau et de l’urbanisation du front de mer à la fin du XIXe siècle à travers la découverte des villas d’Hermanville-sur-Mer.

Gratuit pour les moins de 12 ans. place du cuirassé courbet à l’arrière du poste de secours Hermanville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 14880, Hermanville-sur-Mer Autres Lieu Hermanville-sur-Mer Adresse place du cuirassé courbet à l'arrière du poste de secours Ville Hermanville-sur-Mer lieuville place du cuirassé courbet à l'arrière du poste de secours Hermanville-sur-Mer Departement 14880

Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 14880 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hermanville-sur-mer/

Les villas de la Digue et autres curiosités Hermanville-sur-Mer 2022-06-04 was last modified: by Les villas de la Digue et autres curiosités Hermanville-sur-Mer Hermanville-sur-Mer 4 juin 2022 14880 Hermanville-sur-Mer

Hermanville-sur-Mer 14880