Les Villages Eclairés

2022-12-04 – 2023-01-01 Les villages de Labastide-Murat, Lunegarde, Caniac-du-Causse, Soulomès et Sénaillac-Lauzès s’illumineront comme chaque année du dimanche 4 Décembre 2022 au dimanche 1er Janvier 2023. Tout au long de cette période, des animations sont proposées dans les différents villages : – Dimanche 4 Décembre : marché de Noël à Lunegarde toute la journée avec de nombreux exposants d’artisanat, d’art et autres gourmandises. Vin chaud proposé par le comité des fêtes tout au long du mois de décembre. – Samedi 10 Décembre : marché de Noël à Labastide-Murat, Coeur de Causse. Toute la journée, exposants, concours de dessin et rencontre avec le Père Noël à 16h. – Samedi 17 Décembre :soirée vin chaud à Sénaillac-Lauzès de 18h30 à 20h – Vendredi 16 Décembre, c’est à Soulomès, dans la Grange du Causse que sera proposée une animation contes et musique avec Guilhem Boucher et Coco le Meur, suivie de la traditionnelle soupe au fromage à partir de 19h. – Dimanche 18 Décembre : rendez-vous à Caniac du Causse à 18h, pour une soirée contes et musique avec Guilhem Boucher et Coco le Meur autour des oiseaux. Comme chaque année, les villages du territoire du causse de Labastide-Murat s’illuminent pour accueillir les fêtes de fin d’année. Les villages éclairés apportent de la féerie et émerveillent petits et grands, en attendant le Père Noël. ccclm dernière mise à jour : 2022-11-21 par

