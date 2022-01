Les villages classés du Luberon – RV6 Aix-en-Provence, 16 mars 2022, Aix-en-Provence.

Les villages classés du Luberon – RV6 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

2022-03-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-10-31 17:00:00 17:00:00 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Aix-en-Provence

Vous découvrirez le parc Régional du Luberon et trois villages classés : Gordes (1h d’arrêt), Roussillon pour le déjeuner (1h30 d’arrêt) et Lourmarin (1h d’arrêt) et son marché le vendredi.



➜ Départ garanti à partir de 2 personnes.

➜ Déjeuner non inclus

➜ Durée : 7h

➜ ​Les animaux sont interdits.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.

