LES VILAINES LA LUNA NEGRA Bayonne, jeudi 6 juin 2024.

Pamela, beauté manipulatrice et vénale, n’en est pas à sa première arnaque. Elle connaît très bien les hommes et sait parler aux femmes… du moins le croit-elle !En débarquant chez Josette, elle pensait faire comme d’habitude : mettre en confiance sa proie, devenir son amie et lui soutirer ses économies ! Mais il faut se méfier des apparences car sous ses airs de vieille fille en CDI prête à tout pour trouver l’amour, Josette cache un terrible secret.Entre mensonges, copinage intéressé et confidences intimes, les vilaines sont de sortie et tous les coups sont permis.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-06-06 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64