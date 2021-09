Falaise Falaise Calvados, Falaise Les Vikings s’mouillent contre le cancer Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

Les Vikings s’mouillent contre le cancer Falaise, 26 septembre 2021, Falaise. Les Vikings s’mouillent contre le cancer 2021-09-26 – 2021-09-26 Rue Maurice Nicolas Centre Aquatique Forméo

Le Dimanche 26 Septembre, sera organisée la 4ème édition de l'évènement « Les Vikings s'mouillent contre le cancer » qui vise à financer l'activité physique adaptée auprès de personnes atteintes du cancer. Le Centre Aquatique Forméo proposera des activités toute la journée et reversera 1€ par entrée à la Ligue contre le Cancer du Calvados. Pour plus d'informations : www.ligue-cancer.net/cd14.

+33 2 31 41 69 00

JBasile dernière mise à jour : 2021-08-31 par OT Pays de Falaise

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Falaise Autres Lieu Falaise Adresse Rue Maurice Nicolas Centre Aquatique Forméo Ville Falaise lieuville 48.89791#-0.18901