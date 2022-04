Les Vikings et les Abbayes

Les Vikings et les Abbayes, 31 octobre 2022, . Les Vikings et les Abbayes

2022-10-31 10:30:00 10:30:00 – 2022-10-31 12:00:00 12:00:00 Découvrez l’assaut des abbayes par les vikings avec Simon TASSET. Réservation obligatoire au 06 84 98 41 25 Tous les lundis pendant les vacances de la Toussaint dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville