Les Vikings et l’Abbaye, 23 décembre 2022, . Les Vikings et l’Abbaye

2022-12-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-23 15:30:00 15:30:00 Découvrez l'assaut des abbayes par les vikings avec Simon TASSET. Réservation obligatoire au 06 84 98 41 25. Les vendredis 23 et 30 décembre pendant les vacances de noël. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

