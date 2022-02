Les vikings et la création de la Normandie Carolles Carolles Catégories d’évènement: Carolles

Carolles Manche Carolles La prochaine conférence « histoire à Carolles » est prévue le dimanche 27 Février à 17h30.

Simon Tasset, guide conférencier au château de Pirou et à l’Abbaye de la Lucerne sera notre invité à l’ Espace François Simon.

Il évoquera le rôle des Vikings et des Hommes du Nord dans la création de la Normandie.

