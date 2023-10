Annulé | Artistes petits débrouillards (10/14ans) Les Vigouroux Le Chaffal, 16 avril 2023, Le Chaffal.

Annulé | Artistes petits débrouillards (10/14ans) 16 – 22 avril Les Vigouroux 390€ / 1 semaine

Si tu es danseur, comédien, chanteur, musicien, acrobate, jongleur, cuisinier, serverur, décorateur d’intérieur, ou juste motivé à te lancer dans une aventure incroyable, l’équipe à besoin de toi….

Cette colo est implantée sur 3 hectares de pâtures et forêt clôturées et sécurisées à 30 min de Valence. Le coût est maîtrisé grâce à la gestion administrative et des locaux par des bénévoles de l’association.

« les Vigouroux » abritent de grandes salles d’activités, une magnifique salle de spectacle, un bloc sanitaire moderne ainsi que des marabouts équipés de lits confortables pour la nuit. Une ambiance familliale et chaleureuse au quotidien.

Les enfants s’occupent des ânes (Diabolo et Grenadine), des poules, et du chien Willow chaque matin. Les vaches du voisin ainsi que des renards, cerf ou chevreuils viennent souvent nous espionner !

Activité artistique choisie le matin ( ou escalade) et activités traditionnelles l’après midi : cuisine, cabanes, jeux de piste, jeux en forêt, activités manuelles randonnées baignade, histoire ainsi que des veillées. Toujours encadrés par les animateurs diplômés BAFA passionnés.

Nous accordons une attention toute particulière pour les enfants timides, fragiles, mal à l’aise avec la collectivité. C’est une des premières préoccupation de l’équipe mais aussi la mission particulière de Valérie, notre assistante sanitaire qui est AESH toute l’année. Nos séjours en devienne un idéal pour les premiers départs.

Les repas sont confectionnés sur place par les enfants accompagné d’un animateur « spécialisé », autant que possible, des produits locaux issus de l’agriculture raisonnée ou bio.

Les enfants décrivent leurs journées sur le site internet de la colo quand ils le souhaitent. Un film est réalisé pendant le séjour.

Renseignements et inscriptions auprès de Stéphane au 06 21 26 27 30 ( 24/24 7/7 )

Les Vigouroux 195 chemin des vigouroux 26190 LEONCEL Le Chaffal 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.kid-artist.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0621262730 »}, {« type »: « email », « value »: « colo@kid-artist.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T16:00:00+02:00 – 2023-04-16T23:59:00+02:00

2023-04-22T00:00:00+02:00 – 2023-04-22T22:58:00+02:00

théâtre danse