Les Vignes en Fête

Venesmes, 4 septembre 2022

Cher Venesmes 20 EUR Après une balade de 8 km, il sera temps de vous poser pour un déjeuner animé au cœur des vignes. Attention ! Gardez l’œil ouvert et écoutez. Il se pourrait que l’on teste vos connaissances sur le sujet à la fin de la journée !

Inscription avant le 20 août ! Après Sancerre, Qunicy, Menetou et Châteaumeillant, cette année découvrez le vignoble de Venesmes. En famille, entre amis, venez arpenter ce vignoble encore secret et parsemé de quelques lieux emblématiques comme le lavoir du « Champs Colin » ou le four à chaux. Repas animé au cœur des vignes. +33 6 63 36 07 10 https://www.departement18.fr/Les-Vignes-en-Fete-685?fbclid=IwAR24TO-fJ_drcWgcnm8iLQtI7zs3sJ9WFTkRIybJBVpvhyH44OmpTNpSvXU Après une balade de 8 km, il sera temps de vous poser pour un déjeuner animé au cœur des vignes. Attention ! Gardez l’œil ouvert et écoutez. Il se pourrait que l’on teste vos connaissances sur le sujet à la fin de la journée !

Inscription avant le 20 août ! Conseil dép du Cher

