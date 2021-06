Saint-Laurent-des-ArbresSaint-Laurent-des-Arbres Saint-Laurent-des-Arbres Saint-Laurent-des-Arbres Gard, Saint-Laurent-des-Arbres Les Vignerons Indépendants font leur cinéma avec le Mas Isabelle Saint-Laurent-des-Arbres Saint-Laurent-des-Arbres Saint-Laurent-des-ArbresSaint-Laurent-des-Arbres Catégories d’évènement: Gard

Les Vignerons Indépendants font leur cinéma avec le Mas Isabelle Saint-Laurent-des-Arbres, 2 juillet 2021 Château Beaupré 715 chemin de la Bégude

Saint-Laurent-des-Arbres Gard
Le Mas Isabelle vous reçoit au Château Beaupré pour une soirée cinéma et dégustation
Dégustation d'accords mets et vins et présentation de 6 courts métrages de la saison 2021, suivies de débats
A partir de 19h
Tarif : 20€
Réservation obligatoire – places limitées
contact@mas-isabelle.com +33 6 74 02 33 80

