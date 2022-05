Les vignerons fêtent le munster Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Les vignerons fêtent le munster Rosheim, 30 juillet 2022, Rosheim. Les vignerons fêtent le munster Rosheim

2022-07-30 18:00:00 – 2022-08-30 23:59:00

Rosheim Bas-Rhin Alliant folklore et gastronomie, le rendez-vous mettra à l’honneur l’Alsace et son fromage emblématique ! Affinés dans la fromagerie Siffert à Rosheim, toutes sortes de munsters seront proposés à la dégustation, en assiettes ou sous forme de différents plats mijotés. Le tout accompagné de vins des côteaux de Rosheim. Au programme : Des danses folkloriques avec le groupe folklorique de Seebach à partir de 18h puis, bal populaire à partir de 21h avec l’orchestre Golden Sound. Vins & munster pour faire la fête à l’alsacienne ! Danses avec le groupe folklorique de Seebach suivies d’un bal populaire animé par le groupe Golden Sound. +33 6 74 65 00 52 Alliant folklore et gastronomie, le rendez-vous mettra à l’honneur l’Alsace et son fromage emblématique ! Affinés dans la fromagerie Siffert à Rosheim, toutes sortes de munsters seront proposés à la dégustation, en assiettes ou sous forme de différents plats mijotés. Le tout accompagné de vins des côteaux de Rosheim. Au programme : Des danses folkloriques avec le groupe folklorique de Seebach à partir de 18h puis, bal populaire à partir de 21h avec l’orchestre Golden Sound. Rosheim

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement Bas-Rhin

Rosheim Rosheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

Les vignerons fêtent le munster Rosheim 2022-07-30 was last modified: by Les vignerons fêtent le munster Rosheim Rosheim 30 juillet 2022 Bas-Rhin Rosheim

Rosheim Bas-Rhin