Marché de Noël chez les Vignerons d'Uni-Médoc 3 et 4 décembre Les Vignerons d'Uni Médoc

Entrée libre.

Rendez-vous les 3 & 4 décembre à Gaillan-en-Médoc pour un le 12ème Marché de Noël des Vignerons d’Uni-Médoc. Les Vignerons d’Uni Médoc 14 route de Soulac, Gaillan-en-Médoc, France Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine De 9h à 18h, de nombreux stands attendent les curieux : Artisanat (bijoux, céramique, bougies, …)

Gourmandises (chocolat, miel, …)

Idées cadeaux (habits, livres, jouets, …)

Et bien d’autres surprises 100% locales ! Également pour les gourmands de la restauration salée sur place avec des food-trucks et une roulotte sucrée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T09:00:00+01:00

2022-12-04T18:00:00+01:00

