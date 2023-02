Les Vignerons des Terroirs de France Andlau Office de tourisme du pays de Barr Andlau Catégories d’Évènement: Andlau

Bas-Rhin Andlau Ce week-end sera l’occasion pour les gastronomes de venir découvrir ou redécouvrir des vins issus de Vignerons Indépendants de toute la France, ainsi que plein d’autres produits régionaux et artisanaux (huîtres, bretzels, escargots, confits, foie gras, confitures, etc…) et des Rhums seront présentés et disponibles à l’achat. Les animations musicales prévues durant le week-end et notre convivialité seront les ingrédients d’un week-end réussi entre amis ou en famille. Les dégustations sont gratuites. Nombreux lots à gagner lors de notre tombola. Dégustation de vins et produits de toutes régions, animation musicale, tombola +33 3 88 08 03 26 Andlau

