2022-04-02 14:00:00 – 2022-04-03 19:00:00

Andlau Bas-Rhin Andlau EUR Pour sa 25ème édition, la Famille SCHLOSSER vous invite à venir découvrir ou redécouvrir les produits de nos Amis Vignerons Indépendants de différentes régions viticoles (Bordeaux, Beaujolais, Champagne, Cotes du Rhône, Bourgogne, Muscadet, Cognac, Frigolet), mais aussi ceux de nos producteurs locaux (Escargots, miels, bretzels, foie gras, Rhums, etc…). Entrée libre et dégustations gratuites, vente sur place des produits exposés. Durant ce weekend des animations musicales sont programmées qui seront animées par les trompes de chasse de la Bruche et par l’École de musique de Barr.

Dégustation de vins et produits de toutes régions, animation musicale, tombola +33 3 88 08 03 26

