Soirée Girly LES VIGNERONS DE TAVEL ET LIRAC – BOUTIQUE DE SAINT LAURENT Saint-Laurent-des-Arbres, 12 octobre 2023, Saint-Laurent-des-Arbres.

Martine LAURENT, membre du Comité départemental du Gard et Vanessa RIOU, directrice RSE et communication, de la cave « Les Vignerons de Tavel et Lirac » proposent aux femmes de la cave de participer à une soirée dédiée à leur confort, en musique, avec des surprises et également de la prévention santé.

Rappeler les gestes simples et importants de l’autopalpation par la distribution d’un kit dédié proposé par la MSA du Languedoc en partenariat avec l’association « Belle et Rose ».

Une soirée qui s’annonce pleine de surprises, de bonne humeur !

LES VIGNERONS DE TAVEL ET LIRAC – BOUTIQUE DE SAINT LAURENT SAINT LAURENT DES ARBRES Saint-Laurent-des-Arbres 30126 Gard Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T19:00:00+02:00 – 2023-10-12T22:00:00+02:00

